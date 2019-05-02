السعودية اليوم / مجلس التنمية السياحية بالقصيم يشارك بمعرض السفر العربي الـ 26 بدبي



بريدة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

شارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم بجناح المملكة في ملتقى سوق السفر العربي بدورته الـ 26 ، الذي اختتمت أعماله أمس في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد جناح منطقة القصيم تسويقًا للمواقع السياحية والتراثية وعرضًا للفرص الاستثمارية بالمجال السياحي بالمنطقة من خلال المطبوعات التسويقية والأفلام القصيرة، إلى جانب عرضٍ لبرامج رحلات سياحية للقصيم.

وتأتي مشاركة القصيم ضمن جناح المملكة بهدف دعم التسويق السياحي للقصيم والتعريف بفرصها الاستثمارية وما تمتلكه منطقة القصيم من مميزات تراثيه وتاريخيه وزراعيه وسياحية، والاستفادة من التجارب والمشاركات الدولية، في إحدى أهم المعارض المتخصصة بالسفر والسياحة والذي تشارك به العديد من الجهات الحكومية والخاصة حول العالم ويستقطب أكثر من ٣٩ ألف زائر.

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13:55ت م

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