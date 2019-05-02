السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية



الدمام 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، بمناسبة تعيينه محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وقدم سموه التهنئة لمعالي المهندس العوهلي، متمنيا له التوفيق لخدمة دينه ووطنه.

من جانبه، قدم معالي المهندس العوهلي، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتهنئته وعلى ما وجده من تعاون ومساندة من سموه خلال فترة عمله السابق في شركة سبكيم.

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13:55ت م

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