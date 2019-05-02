السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء



بريدة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة الشركة

ودشن سموه خلال الاستقبال 8 مشاريع التي نفذت في قطاع الكهرباء بالمنطقة المتوقع تشغيلها قريباً بتكلفة إجمالية تجاوزت 523 مليون ريال، وهي "تعزيز محطة محافظة الأسياح، وإنشاء محطة شمال غرب الرس، وإنشاء محطة شرق محافظة عنيزة، وإنشاء خط هوائي لربط محطة مركز أبا الورود بالشبكة، وإنشاء كابلات أرضية لربط محطة وسط مدينة بريدة، وإنشاء خط هوائي بين محطتين في محافظة الرس، وإنشاء خط هوائي لربط محطة عنيزة، وإنشاء خط هوائي في محافظة البدائع".

كما اطلع سموه على مشروعات شركة الكهرباء الجاري تنفيذها بالمنطقة ، والأخرى المستقبلية التي تحت التنفيذ في عدد من محافظات القصيم، وهي 13 مشروعاً، بتكلفة تجاوزت 1280 مليون ريال, مستمعاً سموه لشرح موجز من الدكتور السلطان عن إحصاءات ومؤشرات الخدمة الكهربائية بالمنطقة للفترة من عام 2008 م وحتى عام 2018 م، وعدد المشتركين، بنسبة نمو لأعمال الشركة وخدمة المشتركين وصلت إلى 90%، التي تهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي والاستمرار في تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة لكل ما يسهم في راحة المواطن، والخدمات التي تقوم الشركة السعودية للكهرباء بها, مؤكداً على ضرورة توفير الكهرباء لجميع المواطنين ، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في المنطقة, وبذل أفضل الخدمات التي تضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية بالمنطقة، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود لتكثيف أعمال الصيانة، متمنياً للقائمين على الشركة النجاح والتوفيق.

من جانبه أعرب الدكتور السلطان ومرافقيه، عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته لخدمة القصيم وأهلها، مثمنين دعم سمو أمير منطقة القصيم لقطاع الكهرباء وحرصه المتواصل، ومتابعته الدائمة لأعمالها في المنطقة.

// انتهى //

13:53ت م

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بريدة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان الذي يزور المنطقة حالياً, يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري، ونائبه المهندس خالد القنون، ورئيس القطاع الأوسط بالشركة للتوزيع المهندس عبدالله الماضي، ومدير إدارة كهرباء القصيم المهندس علي التركي.ودشن سموه خلال الاستقبال 8 مشاريع التي نفذت في قطاع الكهرباء بالمنطقة المتوقع تشغيلها قريباً بتكلفة إجمالية تجاوزت 523 مليون ريال، وهي "تعزيز محطة محافظة الأسياح، وإنشاء محطة شمال غرب الرس، وإنشاء محطة شرق محافظة عنيزة، وإنشاء خط هوائي لربط محطة مركز أبا الورود بالشبكة، وإنشاء كابلات أرضية لربط محطة وسط مدينة بريدة، وإنشاء خط هوائي بين محطتين في محافظة الرس، وإنشاء خط هوائي لربط محطة عنيزة، وإنشاء خط هوائي في محافظة البدائع".كما اطلع سموه على مشروعات شركة الكهرباء الجاري تنفيذها بالمنطقة ، والأخرى المستقبلية التي تحت التنفيذ في عدد من محافظات القصيم، وهي 13 مشروعاً، بتكلفة تجاوزت 1280 مليون ريال, مستمعاً سموه لشرح موجز من الدكتور السلطان عن إحصاءات ومؤشرات الخدمة الكهربائية بالمنطقة للفترة من عام 2008 م وحتى عام 2018 م، وعدد المشتركين، بنسبة نمو لأعمال الشركة وخدمة المشتركين وصلت إلى 90%، التي تهدف إلى تعزيز النظام الكهربائي والاستمرار في تحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة لكل ما يسهم في راحة المواطن، والخدمات التي تقوم الشركة السعودية للكهرباء بها, مؤكداً على ضرورة توفير الكهرباء لجميع المواطنين ، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجون إليها في المنطقة, وبذل أفضل الخدمات التي تضمن تنفيذ المشروعات الكهربائية بالمنطقة، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود لتكثيف أعمال الصيانة، متمنياً للقائمين على الشركة النجاح والتوفيق.من جانبه أعرب الدكتور السلطان ومرافقيه، عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته لخدمة القصيم وأهلها، مثمنين دعم سمو أمير منطقة القصيم لقطاع الكهرباء وحرصه المتواصل، ومتابعته الدائمة لأعمالها في المنطقة.// انتهى //13:53ت م0107

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