السعودية اليوم / قلق وخوف يسيطران على حياة اللاجئين الفلسطينيين في محافظة إدلب السورية مع تصاعد تهديدات قوات نظام الأسد باقتحام المنطقة



بيروت 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا سيطرة حالة من القلق والخوف وتفاقمها على حياة اللاجئين الفلسطينيين في محافظة إدلب شمال سوريا مع تصاعد تهديدات قوات نظام الأسد باقتحام المنطقة.

وطالبت المجموعة التي تتخذ من بيروت مقرًا لها في بيان اليوم بتأمين حماية دولية عاجلة للاجئين الفلسطينيين بعد الحشودات العسكرية والتهديدات التي أطلقها نظام الأسد لسكان محافظة إدلب.

وأعرب البيان عن القلق من احتمال ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في المحافظة بالقصف العنيف والأسلحة الكيمائية .. مشيرة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية قد هجرت قسرا إلى محافظة إدلب عام 2016م معظمهم من أبناء مخيمي اليرموك وخان الشيخ في ريف دمشق .

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13:43ت م

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