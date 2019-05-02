السعودية اليوم / مدير تعليم القصيم يكرّم متميزي مدارس "بوابة المستقبل"



بريدة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

شهد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبد الله بن إبراهيم الركيان اليوم, حفل تكريم المتميزين في المدارس المطبقة لمبادرة التحول نحو التعليم الرقمي "بوابة المستقبل" المقام بقاعة محمد الخضير بمقر الإدارة العامة في مدينة بريدة وعبر الربط الصوتي بمنى الإدارات النسائية.

وتضمن الحفل كلمة لقائد متوسطة الجزيرة طلق المطيري بين خلالها الأثر الإيجابي المتحقق من تطبيق بوابة المستقبل ونواتج المخرجات في الميدان التعليمي.

فيما أوضحت مسؤولة التحول الرقمي بالمتوسطة الأولى بالشقة وفاء الرشيدي أن البرنامج يسهم في إيجاد الفصول الافتراضية الكاملة في العالم الافتراضي ويفتح مجال البحث عن المعلومة.

من جانبه أكد المدير العام أن ما تحقق من نجاح في تطبيق بوابة المستقبل بمدارس القطاعين دافع نحو بذل مزيد من الجهد والاستمرار في الدافعية والعطاء، مشيرًا إلى أن البرنامج من البرامج الرائدة المميزة والتي ستحقق أهداف وتطلعات المملكة نحو التحول الوطني 2020.

وفي ختام الحفل كرم الركيان المتميزين في المدارس المطبقة لـ بوابة المستقبل من القادة ومسؤولي التحول والمعلمين والطلاب، بالإضافة للجهات الداعمة والمساندة من الإدارات ومكاتب التعليم، فيما تم تكريم قطاع البنات من قبل المساعدة التعليمية.

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13:43ت م

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