السعودية اليوم / رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية يلتقي رئيس وكالة الأنباء السعودية ويبحثان سبل تعزيز التعاون



الكويت 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك بن دعيج الإبراهيم الصباح بمكتبه اليوم معالي رئيس وكالة الأنباء

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والشؤون الإعلامية التي تهم الجانبين، وسبل تعزيز التعاون القائم بينهما ليشمل آفاقا جديدة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستوى الأداء.

وقد أشاد الشيخ مبارك دعيج الصباح رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية ( فانا ) بالدور الذي يقوم به الأستاذ عبد الله الحسين في دعم التعاون في المجالات الإعلامية العربية، ومساندة الجهود التي يقوم بها (فانا) لتطوير الإعلام العربي.

من جهته أكد معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم متغيرات وتطورات متسارعة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة ( كونا ) عدنان الراشد، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والاتصالات عبد الحميد ملك، ونائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي.

// انتهى //

13:42ت م

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الكويت 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك بن دعيج الإبراهيم الصباح بمكتبه اليوم معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين الذي يزور دولة الكويت حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والشؤون الإعلامية التي تهم الجانبين، وسبل تعزيز التعاون القائم بينهما ليشمل آفاقا جديدة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستوى الأداء.وقد أشاد الشيخ مبارك دعيج الصباح رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية ( فانا ) بالدور الذي يقوم به الأستاذ عبد الله الحسين في دعم التعاون في المجالات الإعلامية العربية، ومساندة الجهود التي يقوم بها (فانا) لتطوير الإعلام العربي.من جهته أكد معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي يشهد فيها العالم متغيرات وتطورات متسارعة.حضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة ( كونا ) عدنان الراشد، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والاتصالات عبد الحميد ملك، ونائب المدير العام لقطاع التحرير سعد العلي.// انتهى //13:42ت م0103

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