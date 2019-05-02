السعودية اليوم / "غرفة جدة" تنظم اللقاء القطاعي للسياحة والترفيه



جدة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

اقترحت غرفة جدة التنسيق مع المطاعم والفنادق والمراكز التجارية للتنافس في تقديم العروض المميزة بمحافظة جدة، وإيجاد بيئة للتنوع في تقديم المنتج السياحي والضيافة والترفيه بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة بما يرتقي لتطلعات أفراد وشرائح المجتمع ويوجد الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.

وركز اللقاء القطاعي للسياحة والترفيه الذي نظمته غرفة جدة بمقرها الرئيسي أمس, بحضور رئيس لجنة الايواء السياحي عبدالعزيز الشبرقي ورئيس لجنة السياحة خالد ناقرو ورئيس لجنة الضيافة مصطفى شبيب وممثل المديرية العامة للدفاع المدني المقدم ماجد القاضي وممثل المدن الترفيهية والمراكز التجارية أحمد مدني، على بحث المعوقات التي تواجه هذا القطاع وبحث تسريع وتيرة الاستثمار فيه وفق رؤية المملكة 2030.

وناقش اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاعات السياحة والترفيه ووضع الحلول المناسبة لها، والتي تلخصت في معوقات اصدار التصاريح وتجديدها، والتحديات في إيجاد مواقع للفعاليات إضافة لتفعيل دور المراكز التجارية لخدمة السياحة والترفيه، والوقوف على نجاحات التوطين في هذا المجال الحيوي الهام.

وتناول اللقاء ما تشهده المملكة من عصر جديد في صناعة السياحة والترفيه والاتجاه لاكتشاف ما لديها من مدن ووجهات سياحية تضم العديد من المواقع الساحلية الخلابة والمناطق التراثية المتميزة، ما من شأنه الدفع بها إلى أن تكون واحدة من نقاط الجذب السياحي والترفيهي بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه، وخلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع المعايير العالمية وإتاحتها في جميع أنحاء المملكة، تلائم كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وتحفيز دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع.

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13:40ت م

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