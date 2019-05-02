السعودية اليوم / وفد من الدفاع المدني يزور المؤسسة العامة للتقاعد



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

زار وفد من المديرية العامة للدفاع المدني برئاسة العميد إبراهيم بن عبد الرحمن الفنتوخ، المؤسسة العامة للتقاعد، حيث كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام محمد بن منصور المعشوق.

ورحب المعشوق بالوفد الزائر، مقدرًا زيارتهم للمؤسسة، بعد ذلك ابتدأ برنامج الزيارة بتقديم عرض شامل من المؤسسة للضيوف عن إستراتيجية المؤسسة 2022 والأهداف التي تسعى لها، كما استعرضت المؤسسة ملخصًا عن برنامج الالتزام وكفاءة الأداء وتعزيز الرقابة الإلكترونية.

وتجول الوفد بقطاعات وإدارات المؤسسة، حيث اطلع الوفد على سير العمل في إدارة الاتصالات المكتبية، مستمعين إلى شرح عن استلام المعاملات الواردة ومسارها من لحظة استلامها وحتى انتقالها آليًا إلى الإدارة المختصة وصولًا للاستغناء الكامل عن التعامل الورقي في إنجاز الأعمال.

وانتقل الوفد بعد ذلك لزيارة مركز الوثائق والمحفوظات، واطلع على مراحل مسح المعاملات وارشفتها على النظام وآلية الحفظ الورقي وقوالب الحفظ ونظام "أدليب" للأرشيف الورقي، كما اطلع الوفد على تجربة المؤسسة في تطبيقات الأمن المعلوماتي ووسائل الحماية لبيانات العملاء.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد شكره وتقديره للمؤسسة والقائمين عليها على إتاحة الفرصة للاطلاع على تجربة المؤسسة الرائدة في مجال الالتزام وتعزيز الرقابة وحماية المعلومات والأرشفة الرقمية.

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13:40ت م

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