السعودية اليوم / وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي رئيس البرلمان ببوركينا فاسو



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل في مقر الوزارة اليوم، معالي رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" بجمهورية بوركينا فاسو الحسن بالا سكاندي، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ،فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الإسلامي المختلفة.

// انتهى //

13:36ت م

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