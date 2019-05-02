السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة علمية في كتاب الصيام بالمنطقة الشرقية



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام اليوم، دورة علمية بعنوان: (عمدة الطالب للبهوتي) كتاب الصيام كاملاً، يلقيها عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي، في مسجد الدعوة بالدمام، بعد صلاتي العصر والمغرب.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات والمناشط والبرامج الدعوية التي ينفذها الفرع، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار برامج الوزارة المختلفة لتبصير أمور الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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13:35ت م

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