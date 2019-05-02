السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد يلتقي المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية



أبهـا 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم, المشرف العام على المكتبة الرقمية

وناقش اللقاء مشروع المستودع الرقمي للرسائل الجامعية السعودية مع عمادة شؤون المكتبات بالجامعة، وآلية عمل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة مع المكتبة الرقمية السعودية، إضافةً لمناقشة المحتويات العربية في عمادة شؤون المكتبات على كافة الأصعدة, وتقديم نبذة تعريفية عن المكتبة الرقمية السعودية.

// انتهى //

13:32ت م

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أبهـا 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم, المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي, وعدداً من منسوبي المكتبة الرقمية السعودية.وناقش اللقاء مشروع المستودع الرقمي للرسائل الجامعية السعودية مع عمادة شؤون المكتبات بالجامعة، وآلية عمل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة مع المكتبة الرقمية السعودية، إضافةً لمناقشة المحتويات العربية في عمادة شؤون المكتبات على كافة الأصعدة, وتقديم نبذة تعريفية عن المكتبة الرقمية السعودية.// انتهى //13:32ت م0097

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