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فعاليات تراثية منوعة في مهرجان الحزم بروضة سدير
متابعات الخليج 365 - الرياض
تقام حاليًا فعاليات مهرجان الحزم التراثي بالقرية التراثية في روضة سدير، بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الرياض، وبرعاية وحضور محافظ المجمعة الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل.
وتستمر فعاليات مهرجان الحزم التراثي، الذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بروضة سدير بالشراكة مع بلدية روضة سدير، لمدة أربعة أيّام، حيث بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم غد الجمعة، في القرية التراثية بروضة سدير، من الساعة الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً.
ويتضمن مهرجان الحزم التراثي العديد من الفعاليات المنوعة، ومنها؛ الأكلات الشعبية، الأسر المنتجة، زيارة المتاحف والمواقع التراثية، الحرف اليدوية، الخيمة الشعبية، التصوير الضوئي، فقرات الفرق الترفيهية والبهلوانية، مملكة اللعبة، معرض الوثائق والمخطوطات مركز سعود البابطين للتراث والثقافة، والمرسم الحر.
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