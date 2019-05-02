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جريمة بشعة في العرضيات.. أزهق روح قريبه بالرصاص أمام باب المدرسة
متابعات الخليج 365 - العرضيات
قُتل مدير مدرسة، خمسيني، صباح اليوم الخميس، بالرصاص أمام باب مدرسته على يد أحد أقاربه في العرضيات.
وبحسب المعلومات المتداولة حول الحادث، وقعت جريمة القتل في تمام الساعة السابعة صباحًا في محافظة العرضيات الشمالية التابعة إداريًا لمنطقة مكة المكرمة، فيما حاول الفاعل الفرار من موقع الجريمة ولكنه سلم نفسه إلى الجهات الأمنية بعد ذلك.
وتعرض مدير المدرسة لأربع رصاصات أُطلقت من السلاح الناري، فيما أصابت بعض الطلقات سيارته.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.
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