في ظل تناقضات أنقرة.. صيفنا في تركيا أخطر

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينصح الخبراء جميع السياح بعدم المخاطرة بحياتهم بالسفر إلى تركيا، مؤكدين أن الوضع الأمني في تركيا وكذلك المعاملة السيئة للسياح لاسيما الخليجيين يحتم على الجميع تجنب السفر لتركيا.

ويؤكد الخبراء أن هناك إجماعًا خليجيًّا وسعوديًّا على ما يبدو بأن تركيا خطر على السياح، وهذا الشعور لن ينفك ما دامت التناقضات التركية مستمرة في التعامل مع السياح خاصة السعوديين.

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يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات التركية في اعتقال كل من ينتقد تركيا ونظامها وسياساتها في المنطقة.

وتفاعل الكثيرون مع هاشتاقات “التناقضات التركية”، وصيفنا في تركيا أخطر”، مؤكدين أن هناك بدائل أخرى أكثر أمنًا وأفضل بمئات المرات من تركيا والمخاطرة بالحياة من أجل بضعة أيام قليلة في دولة لا تحترم السياح والزائرين.

ومن أكثر التناقضات في الحالة التركية بشأن التعامل مع السياح، ادعاء نظامها أن السائح غير مطالب بتأشيرة، ثم العودة مرة أخرى والمطالبة بتأشيرة للدخول خاصة للسائح السعودي، ليتأكد فيما بعدُ أن التأشيرة شرط للدخول إلى تركيا.