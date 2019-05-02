إعلان حركة النقل الداخلي في تعليم بيشة خلال ساعات

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - بيشة

أعلنت إدارة التعليم في بيشة، أنه تقرر إعلان حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية اليوم الخميس.

Advertisements

وتمنت إدارة تعليم بيشة للمعلمين والمعلمات التوفيق في حركة النقل الداخلي.

ويتم الدخول على رابط نظام نور لحركة النقل الداخلي 1440 من خلال الرابط هنا.

وبحسب الجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية قد أتيح بدءًا من يوم 30 ربيع الآخر فيما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءًا من 21 جمادى الأولى حتى يوم الخميس الثاني من جمادي الآخرة، ثم من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.