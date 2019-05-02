أمطار وغبار لأكثر من 8 ساعات على جازان وعسير

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان.

وشمل التنبيه محافظات هروب، و الداير بني مالك، و العارضة و الأجزاء المجاورة، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما قد يحد من الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 9مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط والنماص وتنومة، والحرجة ومحايل عسير والأجزاء المجاورة لها.