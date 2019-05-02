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سامي الشمري مديرًا للالتزام في بنك الرياض
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
كلف بنك الرياض، سامي بن سليمان الشمري، مديراً لإدارة الالتزام ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، 1 مايو 2019.
يذكر أن سامي الشمري لديه خبرة عملية تزيد على 18 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية في خدمات الأفراد والشركات وإدارة العمليات، إضافة إلى التخطيط المالي والالتزام.
“متابعات الخليج 365” تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.
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