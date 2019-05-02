مرور جازان تتفاعل مع “المواطن” بتركيب إشارات في دوار الحناوي

2019-05-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

تعقيباً على ما نشرته “متابعات الخليج 365” مساء أمس الأربعاء تحت عنوان “فيديو وصور.. تزاحم واختناق مروري في دوار الحناوي بجازان”، أوضح العقيد راشد الغامدي مدير مرور منطقة جازان أنه سبق وأن تم الوقوف على موقع الدوار من قِبل المرور والجهة المختصة وتم الاتفاق على تركيب إشارات ضوئية، ودورانات آمنة، مشيراً إلى أن إدارة المرور في انتظار بدء التنفيذ من الجهة المختصة.

يأتي ذلك بعد يوم من نشر “متابعات الخليج 365” تقريراً عن شكاوى أهالي جازان من ازدحام السيارات في دوار ميدان السد “الحناوي”، الذي يعد المدخل الرئيسي لمدينة جازان ويربطها بمحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، حيث تسببت كثافة السيارات بداخل دوار الحناوي باختناق مروري شديد ووقف الحركة المرورية، إضافة إلى حدوث عدد من التصادم بين السيارات.

وتحدث عصام خمجان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” قائلاً: إن ميدان الحناوي يربط 4 طرق محورية بين مدينة جازان وعدد من المحافظات، وهي: (طريق محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة، وطريق صبيا، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل)، الأمر يتسبب بزحام مروري خصوصاً في أوقات الذروة.

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واقترح خمجان، تركيب إشارات ضوئية بين الطرق الأربعة، لمعالجة وفك الاختناقات المرورية، مثل ما تمت معالجته سابقاً في ميادين أخرى بالمدينة بعد تركيب إشارات ضوئية بها.

وقال عادل الزيلعي: إن الحل الأفضل لفك الزحام والاختناقات المرورية بدوار الحناوي هو تركيب إشارات ضوئية بالدوار، بالإضافة إلى إزالة الإشارات الضوئية بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير فيصل بن فهد، وإنشاء دوار بالتقاطع؛ كون التقاطع يقع بجوار دوار الحناوي، ولتوفير انسيابية الحركة المرورية بمدخل مدينة جازان.

وناشد أهالي جازان مسؤولي إدارة مرور منطقة جازان بالوقوف على دوار الحناوي، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لفك الاختناقات المرورية كتركيب إشارات ضوئية، وذلك قبل بداية العام الدراسي المقبل؛ تجنباً لتكرار تزاحم السيارات بالدوار الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة جازان.