في مثل هذا اليوم.. مقتل ابن لادن وسقوط برلين رسمياً

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 2 مايو، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

ليوناردو دافنشي

في مثل هذا اليوم عام 1519، توفي الرسام الإيطالي العالمي ليوناردو دافنشي، تاركًا إرثاً كبيراً من الرسومات الرائعة التي لا تزال تسكن متاحف العالم حتى الآن.



ديون مصر لأوروبا

في مثل هذا اليوم عام 1876، تم إنشاء صندوق للدين الخارجي لمصر، وذلك بعد أن فشل الخديوي إسماعيل في سداد أقساط الديون المستحقة لعدد من البنوك الأوروبية.

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سقوط برلين

في مثل هذا اليوم عام 1945، أعلنت القوات السوفيتية سقوط برلين بشكل رسمي، لتنتهي بذلك الحرب العالمية الثانية، ويبدأ الحلفاء في فرض شروطهم على دول المحور.



تأميم النفط الإيراني

في مثل هذا اليوم عام 1951، تم الإعلان عن تأميم النفط في إيران بشكل رسمي.

الملك حسين

في مثل هذا اليوم عام 1953، تم تنصيب الملك حسين في الأردن رسميًا، بعد تنازل أبيه طلال عن العرش في أغسطس عام 1953.



الملك فيصل الثاني

في مثل هذا اليوم عام 1953، تم تنصيب الملك فيصل الثاني في العراق، وذلك بعد انتهاء وصاية الأمير عبد الإله التي دامت على مدى 14 عاماً.

ديفيد بيكهام

في مثل هذا اليوم عام 1975، ولد نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، والذي لعب لمانشيستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

مقتل ابن لادن

في مثل هذا اليوم عام 2011، خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ليُعلن بشكل رسمي عن مقتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في عملية عسكرية قرب إسلام آباد، وذلك بعد سلسلة من عمليات بحث دامت أكثر من عقد كامل.