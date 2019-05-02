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نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، عبر فرعها بحي الروضة، احتفالها السنوي بأبنائها الناجحين المنتسبين.
وقد كان مدير الفرع محمد الشمري في استقبال الضيوف؛ فيما تولى التنسيق والمتابعة مشرفُ العلاقات العامة جاسم الدايل.
وبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تم الاحتفال بهم ١٢٠ طالبًا وطالبة (٥٠ طالبًا و٧٠ طالبة) للفرع، تحت مسمى فعالية "فرحة نجاح أبناء إنسان"، وسط حضور ضيوف الجمعية من الداعمين والمسؤولين والإعلاميين.
وتنوعت فقرات الاحتفال بين المسابقات والفقرات الترفيهية التي نالت استحسان الحضور قبل تكريم الطلاب الناجحين بالهدايا العينية.
وحضر تكريم ضيوف الفعالية الزملاء الإعلاميون بملتقى "صحافيو الوطن" يترأسهم الزميل صعب الرشيدي نائب رئيس الملتقى والأمين العام الزميل مرزوق العويمري وعدد من أعضاء وعضوات الملتقى.
وتم تقديم الهدايا لجميع الأبناء الناجحين بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والذين تجاوز عددهم ١٢٠ طالبًا وطالبة.
"إنسان" تحتفي بأبنائها الناجحين بفعالية "فرحة نجاح"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، عبر فرعها بحي الروضة، احتفالها السنوي بأبنائها الناجحين المنتسبين.
وقد كان مدير الفرع محمد الشمري في استقبال الضيوف؛ فيما تولى التنسيق والمتابعة مشرفُ العلاقات العامة جاسم الدايل.
وبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تم الاحتفال بهم ١٢٠ طالبًا وطالبة (٥٠ طالبًا و٧٠ طالبة) للفرع، تحت مسمى فعالية "فرحة نجاح أبناء إنسان"، وسط حضور ضيوف الجمعية من الداعمين والمسؤولين والإعلاميين.
وتنوعت فقرات الاحتفال بين المسابقات والفقرات الترفيهية التي نالت استحسان الحضور قبل تكريم الطلاب الناجحين بالهدايا العينية.
وحضر تكريم ضيوف الفعالية الزملاء الإعلاميون بملتقى "صحافيو الوطن" يترأسهم الزميل صعب الرشيدي نائب رئيس الملتقى والأمين العام الزميل مرزوق العويمري وعدد من أعضاء وعضوات الملتقى.
وتم تقديم الهدايا لجميع الأبناء الناجحين بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والذين تجاوز عددهم ١٢٠ طالبًا وطالبة.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
12:50 PM
ملتقى "صحافيو الوطن" قدّم الهدايا لـ120 طالبًا وطالبة
نظّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، عبر فرعها بحي الروضة، احتفالها السنوي بأبنائها الناجحين المنتسبين.
وقد كان مدير الفرع محمد الشمري في استقبال الضيوف؛ فيما تولى التنسيق والمتابعة مشرفُ العلاقات العامة جاسم الدايل.
وبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تم الاحتفال بهم ١٢٠ طالبًا وطالبة (٥٠ طالبًا و٧٠ طالبة) للفرع، تحت مسمى فعالية "فرحة نجاح أبناء إنسان"، وسط حضور ضيوف الجمعية من الداعمين والمسؤولين والإعلاميين.
وتنوعت فقرات الاحتفال بين المسابقات والفقرات الترفيهية التي نالت استحسان الحضور قبل تكريم الطلاب الناجحين بالهدايا العينية.
وحضر تكريم ضيوف الفعالية الزملاء الإعلاميون بملتقى "صحافيو الوطن" يترأسهم الزميل صعب الرشيدي نائب رئيس الملتقى والأمين العام الزميل مرزوق العويمري وعدد من أعضاء وعضوات الملتقى.
وتم تقديم الهدايا لجميع الأبناء الناجحين بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والذين تجاوز عددهم ١٢٠ طالبًا وطالبة.
، "إنسان" تحتفي بأبنائها الناجحين بفعالية "فرحة نجاح" ،
المصدر : الخليج 365
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