، المملكة تشارك في اجتماع كبار المانحين لـ"الأوتشا" في جنيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغامدي" أبرز الدعم السعودي الإماراتي المقدم للسودان

عُقِد في مدينة جنيف بسويسرا، أمس، الاجتماع الدوري لفريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا" برئاسة جمهورية أيرلندا.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

وأبرز "الغامدي"، خلال الاجتماع، الدعم الإنساني المقدم من المملكة ودولة الإمارات لجمهورية السودان، والمتمثل بحزمة مشتركة من المساعدات يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني؛ وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

وأكد أنه سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ونوّه "الغامدي" بدور المملكة القيادي والريادي في العمل الإنساني، بالإضافة إلى إيضاح ما يقوم به مكتب "الأوتشا" في تخفيف معاناة المحتاجين وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي.

وشهد الاجتماع مناقشة حوكمة منظمة الأوتشا والهيكل الجديد للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، ومراجعة نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء مجموعة المانحين للسودان.