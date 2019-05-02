محمد بن مسعود - الدمام - بعد ارتفاعها 20 متراً.. ونُقِلا إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج سقطت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الخميس، جنوب البلاد، بعد ارتفاعها عن الأرض 20 متراً فقط. ونقلت "سبوتنيك عربي" عن قناة "النهار" الجزائرية خبر سقوط الطائرة بقرب مطار قمار بولاية الوادي، وإصابة قائدها ومساعده. وسقطت الطائرة بمنطقة تسمى البدوع، وتدخلت على الفور وحدات الحماية المدنية لإنقاذ قائد الطائرة. ونُقِل قائد الطائرة ومساعده إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج. سقوط طائرة عسكرية جزائرية جنوب البلاد وإصابة قائدها ومساعده صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 سقطت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الخميس، جنوب البلاد، بعد ارتفاعها عن الأرض 20 متراً فقط. ونقلت "سبوتنيك عربي" عن قناة "النهار" الجزائرية خبر سقوط الطائرة بقرب مطار قمار بولاية الوادي، وإصابة قائدها ومساعده. وسقطت الطائرة بمنطقة تسمى البدوع، وتدخلت على الفور وحدات الحماية المدنية لإنقاذ قائد الطائرة. Advertisements ونُقِل قائد الطائرة ومساعده إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج. 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 12:08 PM بعد ارتفاعها 20 متراً.. ونُقِلا إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج بعد ارتفاعها 20 متراً.. ونُقِلا إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج سقطت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الخميس، جنوب البلاد، بعد ارتفاعها عن الأرض 20 متراً فقط. ونقلت "سبوتنيك عربي" عن قناة "النهار" الجزائرية خبر سقوط الطائرة بقرب مطار قمار بولاية الوادي، وإصابة قائدها ومساعده. وسقطت الطائرة بمنطقة تسمى البدوع، وتدخلت على الفور وحدات الحماية المدنية لإنقاذ قائد الطائرة. ونُقِل قائد الطائرة ومساعده إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج. ، سقوط طائرة عسكرية جزائرية جنوب البلاد وإصابة قائدها ومساعده ،

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