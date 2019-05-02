السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين سبل العيش في اليمن يدشن توزيع أدوات المهنة لمعيلات الأسر في لحج



لحج 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، توزيع المنح وأدوات المهنة لـ 100 من المستفيدات من مشروع تحسين سبل العيش في اليمن في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مدينة المسيمير بمحافظة لحج.

وأوضح مدير المشروع المهندس هادي أحمد باجبير أن الدورات شملت مجالات "الكوافير" و "صناعة المعجنات" و "الخياطة والتفصيل" و "صناعة البخور والعطور" و "صناعة مشتقات الألبان" و "الإسعافات الأولية"، فيما أشاد مدير عام مديرية المسيمير حاميم محمد سعيد الحوشبي بالدور الكبير الذي يقوم به المشروع في تنفيذ الكثير من الأنشطة في المجالات التنموية المختلفة.

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12:45ت م

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