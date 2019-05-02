السعودية اليوم / الأونروا تعلن عن استئناف جزء من خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية



بيروت 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " عن استئناف جزء من خدماتها اليوم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.

وكانت الوكالة الأممية قد أغلقت جميع مؤسساتها والتوقف عن خدماتها بسبب التوترات الأمنية التي شهدها المخيم خلال الأيام الماضية.

وأبلغت " الأونروا في تعميم اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة أنها ستفتح اليوم مراكز خدماتها الطبية والصحية فيه, مؤكدة في الوقت نفسه على بقاء المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية الأخرى مقفلة حتى استتباب الأمن وعودة الاستقرار بشكل كامل الى المخيم المذكور.

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12:45ت م

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