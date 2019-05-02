السعودية اليوم / الجمعية الخيرية بظهران الجنوب تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك



ظهران الجنوب 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أنهت الجمعية الخيرية بمحافظة ظهران الجنوب استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال تقديم عدد من المشاريع الخيرية للمستفيدين من الجمعية.

وأبان مدير الجمعية سالم الوادعي أن الجمعية استكملت تجهيزاتها من خلال الإعداد المبكر لبرامجها ومشاريعها الخيرية التي تنفذها في شهر رمضان المبارك، ومنها مشروع افطار مرابط 3 بالتعاون مع شركاء الجمعية والأسر المنتجة لتقديم وجبات افطار للمرابطين على الحد الجنوبي بظهران الجنوب، إضافة الى تقديم السلة الرمضانية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، التي تستهدف اكثر من ألف أسرة، منوهاً بالدعم الخيري الذي تلقاه الجمعية من شركائها لدعم الأعمال الخيرية والاجتماعية المختلفة.

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12:31ت م

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