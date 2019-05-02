

الخليل 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين من مخيم العروب وبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، فيما داهمت قوات الاحتلال مناطق عصيدة، وخلة العين، وعين زعتة، في بلدة بيت أمر، واعتقلت ثلاثة أشخاص بينهم أسيران محرران.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة الخليل وفتشت المركبات ودققت في هويات ركابها.

// انتهى //

12:13ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من محافظة الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.