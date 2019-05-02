السعودية اليوم / كلية العلوم والآداب بجامعة نجران بشرورة تحتفل بخريجاتها



نجران 27 شعبان 1440 هـ الموافق02 مايو 2019 م واس

احتفلت جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة، أمس، بتخريج الدفعة الثانية عشرة والمتوقع تخرجهن هذا العام من طالبات الكلية بمختلف البرامج والبالغ عددهن 372 خريجة، وذلك على مسرح الكلية، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة، منى سيف، ووكيلة الكلية الدكتورة، غيداء الزهراني.

وكان الحفل الخطابي قد بدئ بآيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجات، وكلمة لوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، باركت من خلالها للخريجات تخرجهن، مؤكدة أن حفل التخرج جاء نتيجة حصاد سنوات من الجد والاجتهاد، ومنه ستكون الانطلاقة والنجاح وبما سيساهم بشكل فعّال في التنمية الشاملة للوطن، وتلبية احتياجات سوق العمل.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأنشطة الطالبات خلال سنوات الدراسة الجامعية.

وفي نهاية الحفل كرمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات أوائل الخريجات.

// انتهى //

12:08ت م

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