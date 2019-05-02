السعودية اليوم / تعليم القطيف يقيم حفله الختامي للعام الدراسي (1439 ـ 1440هـ)



القطيف 27 شعبان 1440 هـ الموافق02 مايو 2019 م واس

أقام مكتب تعليم محافظة القطيف أمس، حفله الختامي للعام الدراسي (1439 ـ 1440هـ)، في فندق كارلتون المعيبد بالدمام، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، وعدد كبير من مسؤولي ومنسوبي التعليم بالمحافظة.

ونوه مدير مكتب تعليم القطيف عبد الكريم العليط خلال الحفل، بإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الدراسي، والتي تصب في خدمة الوطن، مشيرا إلى إنجازات ومراكز تفوق قطاع القطيف المحلية والوطنية والدولية التي بلغت ٢٨٦ إنجازا، متخطية رقم ٢٢٦ المسجل في العام الدراسي المنصرم بنسبة ٢٧ %، منوها بالبرامج والأنشطة المنفذة، والتي سعت إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولفت إلى المسؤوليات التي تحملها المكتب، مشيرا إلى وجود 305 مدارس، يتوزع فيها 100ألف من الطلبة، وفريق إشرافي مكون من ١٦٥ مشرف ومشرفة، مقدما شكره للقيادة الرشيدة حفظها الله، على دعمها اللامحدود لقطاع التعليم.

من جانبه، نوه المساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، خلال الحفل، بالإنجازات والجوائز التي حققها أبناء محافظة القطيف، وأن هذه النجاحات يقف خلفها فريق عمل رائع ومتجانس، داعيا للجميع التوفيق والسداد.

وفي ختام الحفل تم تكريم المساعدين والمشرفين التربويين بالمكتب، ومديري الإدارات ومكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية، وأعضاء لجنتي المناسبات التعليمية والعلاقات العامة، والإعلام والتوثيق، والمساعد للشؤون المدرسية، ومدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف.

// انتهى//

12:08ت م

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