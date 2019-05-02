السعودية اليوم / تعليم نجران يعتمد أندية موسمية في مدارس المنطقة



نجران 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، افتتاح ناديين موسميين تم تخصيصهما في مدارس المنطقة، ومكاتب التعليم بالمحافظات لمشروع "إجازتي 4" تحت عنوان "صيف سعيد، ووقت مفيد".

وأبان المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن المراكز الصيفية التي تم اعتمادها تتمثل في نادي الملك سلمان بن عبدالعزيز الموسمي بمدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية في حي الخالدية، ونادي الأمير

// انتهى //

12:08ت م

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نجران 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واساعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، افتتاح ناديين موسميين تم تخصيصهما في مدارس المنطقة، ومكاتب التعليم بالمحافظات لمشروع "إجازتي 4" تحت عنوان "صيف سعيد، ووقت مفيد".وأبان المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن المراكز الصيفية التي تم اعتمادها تتمثل في نادي الملك سلمان بن عبدالعزيز الموسمي بمدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية في حي الخالدية، ونادي الأمير محمد بن سلمان في مدرسة البراء بن عازب الابتدائية بمحافظة ثار، موضحاً أن الأندية ستكون وفق أربع مسارات المسار الترفيهي، والمسار السياحي، والمسار التدريبي والتقني، والمسار التطوعي، داعياً الطلاب إلى المبادرة بالتسجيل في تلك الأندية والاستفادة من البرامج التي تقدمها خلال فترة الإجازة الصيفية.// انتهى //12:08ت م0057

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