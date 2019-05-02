السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يرأس وفد المملكة في اجتماع كبار المانحين لمنظمة الأوتشا في جنيف



جنيف 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

عقد في مدينة جنيف بسويسرا أمس الاجتماع الدوري لفريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) برئاسة جمهورية أيرلندا.

ورأس وفد المملكة العربية

وأبرز الدكتور عقيل الغامدي خلال الاجتماع الدعم الإنساني المقدم من المملكة ودولة الإمارات لجمهورية السودان والمتمثل بحزمة مشتركة من المساعدات يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

وأكد أنه سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

ونوه الغامدي بدور المملكة القيادي والريادي في العمل الإنساني بالإضافة إلى إيضاح ما يقوم به مكتب (الأوتشا) في تخفيف معاناة المحتاجين وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي.

و جرى خلال الاجتماع مناقشة حوكمة منظمة الأوتشا والهيكل الجديد للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، و مراجعة نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء مجموعة المانحين للسودان.

//انتهى//

12:07ت م

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جنيف 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واسعقد في مدينة جنيف بسويسرا أمس الاجتماع الدوري لفريق كبار المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) برئاسة جمهورية أيرلندا.ورأس وفد المملكة العربية السعودية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.وأبرز الدكتور عقيل الغامدي خلال الاجتماع الدعم الإنساني المقدم من المملكة ودولة الإمارات لجمهورية السودان والمتمثل بحزمة مشتركة من المساعدات يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر الصرف.وأكد أنه سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.ونوه الغامدي بدور المملكة القيادي والريادي في العمل الإنساني بالإضافة إلى إيضاح ما يقوم به مكتب (الأوتشا) في تخفيف معاناة المحتاجين وسرعة الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد الدولي.و جرى خلال الاجتماع مناقشة حوكمة منظمة الأوتشا والهيكل الجديد للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، و مراجعة نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء مجموعة المانحين للسودان.//انتهى//12:07ت م0055

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