السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل طفلًا مقدسيًا

القدس المحتلة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طفلاً مقدسيًا من بلدة حزما شرق القدس. وأفادت مصادر محلية في المقدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمود ياسر الخطيب ، بعد أن داهمت منزله في البلدة، وعدداً آخر من المنازل. Advertisements // انتهى // 11:54ت م 0051





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