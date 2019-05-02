

أبها 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما قد يحد من الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 9مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط والنماص وتنومة، والحرجة ومحايل عسير والأجزاء المجاورة لها.

// انتهى //

11:43ت م

0049





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تصدر تنبيهاً عن هطول أمطار على منطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.