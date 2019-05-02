السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان



جيزان 27 شعبان 1440 هـ الموافق02 مايو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان.

وشمل التنبيه محافظات هروب، و الداير بني مالك، و العارضة و الأجزاء المجاورة، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه - لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

// انتهى //

11:20ت م

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