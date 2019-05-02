انت الان تتابع تفاصيل خبر بدء إلغاء الإعفاءات الأمريكية لـ 8 دول من مستوردي النفط الإيراني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 11:49 صباحاً - دخل قرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ، اليوم الخميس، في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدول التي تشتري النفط الإيراني بالتوقف عن استيراداه بحلول الأول من مايو، وإلا فستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.

وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة لثماني دول هي: تركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، من العقوبات المفروضة على شراء النفط من إيران بحلول مايو المقبل، مشددة على أنها تسعى إلى تصفير صادرات إيران النفطية.

كما أعلن البيت الأبيض أن السعودية والإمارات ستعوضان النقص في النفط المعروض.

وتأمل الولايات المتحدة أن يوفر إنتاج النفط الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ، حاجة الأسواق من النفط، بحيث يحافظ على سعره منخفضاً.

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ووفق مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية فإن مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الطاقة ريك بيري، كان لهما دور كبير في إقناع الرئيس دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لوقف صادرات إيران النفطية كلياً.

وقالت المصادر إن بعض موظفي وزارة الخارجية أعربوا عن قلقهم من احتمال ارتفاع سعر النفط بعد القرار، لكنهم اقتنعوا به بعد ذلك، وأيدوا سياسة متشددة تجاه إيران.

ومع بدء عدم تجديد الإعفاءات لمشتري النفط الخام الإيراني، يعقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، مساء اليوم، اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لإطلاع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بآخر مستجدات السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هوك سيشدد خلال اجتماعاته على أهمية محاسبة إيران، لتحديها قرارات مجلس الأمن من خلال تطويرها واختبارها للصواريخ الباليستية.

وأضافت الوزارة أن هوك سيؤكد أيضاً الحاجة إلى تطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بإيران، ومنها تقييد سفر مسؤوليها وحظر شرائها للسلاح.