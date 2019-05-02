السعودية | وظائف للنساء بمرتبة “معيد” في معهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:11 مساءً, 2 مايو 2019 م المناطق - واس أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للنساء بمرتبة “معيد” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك للعمل بمعهد ريادة الأعمال بالجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبات في التقديم على الوظائف، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة بزيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 30 / 8 / 1440هـ ويستمر خمسة أيام.

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