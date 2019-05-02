السعودية | الأرصاد” تنبه من أمطار غزيرة على الباحة .. ورياح مثيرة للغبار على نجران

المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة المخواة, وبلجرشي, والعقيق, والمندق والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جانبه جدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته للجميع بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

كما نبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، وحبونا ،ويدمه، وبدر الجنوب ،وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.