السعودية | الرائد العماري مندوبا للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية IMO

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الرائد العماري مندوبا للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية IMO والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:52 صباحًا, 2 مايو 2019 م المناطق - الرياض قدٌم الرائد بحري عصام بن محمد العماري أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة البحرية الدولية IMO ، وذلك خلال لقائه أمس في العاصمة البريطانية لندن الأمين العام للمنظمة كيتاك ليم .

ورفع المندوب العماري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما حظي به من ثقة واعتماده مندوباً للمملكة في المنظمة البحرية الدولية.

ويأتي تعيين المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة IOM تعزيزًا لدورها الريادي في المنظمات والساحة الدولية.

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