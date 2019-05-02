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2019-05-02 ابن خضران يفوز بأول سيارة من خدمة حسابي.. هنا رابط التسجيل متابعات الخليج 365 - الرياض باركت السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، للمشترك محمد بن خضران العرياني لفوزه بأول سيارة من جوائز خدمة حسابي. ودعت الكهرباء كافة مشتركيها للاستفادة من مزايا الخدمة والانضمام لقائمة الفائزين. Advertisements ويمكن التسجيل في جوائز خدمة حسابي على الرابط هنا وأطلقت الكهرباء خدمة حساب رغبة منها في زيادة تفاعلها مع مشتركيها وتقديم الخدمات الجديدة لهم مباشرة، حيث تتيح الخدمة نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا وذلك تحقيقًا للأهداف التالية:

• تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية

• التواصل مباشرة مع المستفيد الفعلي للخدمة الكهربائية

• تحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة الكهربائية​​​









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