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هل يمكن للأجنبية المتزوجة من مواطن العمل في مهن التوطين؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على العديد من الاستفسارات المُقدمة إليها بشأن إمكانية عمل الموظف الحكومي في منشأة خاصة أو عمل المتزوجة من مواطن سعودي في المهن التي صدر قرار بتوطينها.
وبحسب خدمة العملاء في وزارة العمل، يُسمح لزوجة متابعات الخليج 365 غير السعودية بالعمل في جميع المهن ما عدا المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.
أما بالنسبة إلى إمكانية عمل موظفي الدولة في القطاع الخاص، فهذا لا يمكن، كما لا يمكنهم مزاولة الأنشطة التجارية.
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