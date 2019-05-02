خالد النمر: هذه أسباب تورم القدمين وتنميلها

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن الأمراض بجميع أنواعها العضوية والنفسية سببٌ في التطهير من الذنوب، مشدداً على ضرورة معالجتها مع الصبر والاحتساب.

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ودلل النمر على قوله بحديث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما يصيب المسلم مِنْ نَصَب ولا وصب، ولا هَم ولا حزن، ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها مِنْ خطاياه.

وأوضح النمر في سياق آخر، أن تورم القدمين له عدة أسباب منها: ضعف القلب وقصور الكلى وتليف الكبد وأيضاً تأثير بعض الأدوية مثل الأملور والادالات.

وتابع النمر: من أسباب حرارة القدمين والتنميل، تأثير السكر على الأعصاب، ونقص فيتامين ب 12، والتهاب بطانة القدم، وأيضاً السمنة المفرطة، ومشاكل الديسك وضغطها على الأعصاب.