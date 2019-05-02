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2019-05-02 الرائد العماري مندوباً للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية IMO متابعات الخليج 365 - واس قدٌم الرائد بحري عصام بن محمد العماري أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة البحرية الدولية IMO ، وذلك خلال لقائه أمس في العاصمة البريطانية لندن الأمين العام للمنظمة كيتاك ليم.

ورفع المندوب العماري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما حظي به من ثقة واعتماده مندوباً للمملكة في المنظمة البحرية الدولية.

ويأتي تعيين المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة IOM تعزيزًا لدورها الريادي في المنظمات والساحة الدولية.









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