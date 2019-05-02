لليوم الثاني.. الغبار يضرب نجران حتى الـ9 مساءً

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، وحبونا ،ويدمه، وبدر الجنوب ،وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

أمطار على الطائف:

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات : الطائف، وتربة، ورنية، والخرمة، والأجزاء المجاورة”، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 11 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء .

بدورها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعها الإلكتروني “هنا“، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .