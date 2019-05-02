خبراء الأرصاد يكشفون تفاصيل الأحوال الجوية اليوم وغدًا

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبراء الأرصاد الجوية توقعاتهم لحالة الطقس اليوم الخميس، وحتى يوم غد الجمعة.

وقال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إن تعمق الكتلة الهوائية الدافئة / الحارة يزداد على كافة أجواء المملكة اليوم الخميس، والتي يتمركز محورها على القطاع الغربي مما يجعل الطقس يميل للربيعي / الصيفي (يميل للحرارة).

وتابع كراني أن السماء اليوم الخميس ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من الشمال، والوسطى، والغربية وجنوبًا مع خلايا ممطرة ونشاط للرياح خاصة على الشمال.

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أما الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، فتوقع اليوم الخميس وصباح يوم غد الجمعة سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، مع برد على أجزاء من القصيم وحائل وشمال غرب وجنوب غرب الرياض وجنوب المدينة المنورة والطائف وشرق الباحة والشمالية، فيما تصاحب هذه الحالة رياح.

من جهته، أوضح الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، أن طقس اليوم الخميس، سيشهد درجات حرارة تميل للبرودة شمال المملكة مع حمل حراري جيد جدًا للمرتفعات وجنوب المدينة المنورة وغرب الرياض وشمالها حتى القصيم ومنطقة حائل كذلك.

وتابع الحيزان أنه سيكون هناك أيضا حمل حراري جيد في أجواء الجوف والحدود الشمالية مع غطاء سحابي واسع يشمل قطاعات عدة من المملكة، بالإضافة إلى رياح نشطة على امتداد البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، تكوّنًا للسحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية.