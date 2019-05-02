الإسكان: نستهدف توفير سكن ملائم لكل أسرة سعودية

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أنها تستهدف تغطية كافة مناطق المملكة وتوفير السكن الملائم لكل أسرة.

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وردت الإسكان على استفسار مواطن بشأن عدم وجود مشروعات سكنية في مدينة الجبيل، وقالت: نعدك بأننا سنكثف جهودنا مع شركاء النجاح لتوفير أنسب الحلول لتذليل سبل الحصول على المسكن الملائم وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة بما يناسب تطلعات أهالينا في الجبيل الحبيبة وفق احتياجاتهم.

في سياق آخر، دشنت وزارة الإسكان سابقاً منصة بناء وذلك ضمن خياراتها لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لأهالي الأسر الأشد حاجة.

وتتيح منصة بناء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء، الاستفادة من فرص تنفيذ أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 3.5 مليار ريال.