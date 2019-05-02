الان تتابع بالصور.. افتتاح وحدة لعلاج الإدمان في الصحة النفسية بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي:

برعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، وبحضور مساعد مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، تم افتتاح وحدة لعلاج الادمان بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بسعة 30 سرير كمرحلة أولى.

حضر حفل الافتتاح كل من مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف، ومدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني، ومدير جمر مطار الطائف، ومدير هئية الهلال الأحمر السعودي بالطائف، وقائد الدوريات الأمنية بالطائف، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ومن ثم القرأن الكريم، وبعد ذلك كلمة لمدير الشؤون الصحية رحب فيها بالحضور.

كما ألقى مساعد عام مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمه كلمة شكر فيها الشؤون الصحية بالطائف على جهودها المبذولة لافتتاح وحدة علاج الادمان، وقال في كلمته إن إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة عامة وبمحافظة الطائف خاصة رهن إشارتكم في تذليل الصعوبات التي تواجهكم في علاج المدمنين بالمحافظة.

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فيما استعرض مدير المستشفى، الإخصائي أول جمال بن عقاب الثقفي، في عرض مرئي للمشاريع التطويرية والتحسينية بالمستشفى ، كما تم استعرض دور المؤشرات في تحسين الأداء بالمستشفى، وكذلك تم عرض مرئي من إعداد ادارة العلاقات والتوعية الصحية عن المخدرات وأضرارها

وتفقد مدير الشؤون الصحية قسم وحدة علاج الادمان، واستمع خلال جولته لشرح مفصل عن محتويات القسم ودور الفريق العلاجي في علاج المدمنين ومساعدتهم على الإقلاع عن الإدمان.

وتزامنا مع تشغيل وحدة الإدمان، أقيم معرض مصاحب في أسواق الجوري مول عن المخدرات وأضرارها تحت عنوان ( حياتي … أغلى ) وبمشاركة كل من إدارة المخدرات بمحافظة الطائف، والجمارك السعودية، ممثلة في جمرك مطار الطائف، وشعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني.

يشار إلى أن المعرض استمر ثلاثة أيام، حيث نال إعجاب الزوار، الذين تجاوز عددهم 1200 زائر.