امانة العاصمة المقدسة تدعو المستثمرين بإنشاء مسالخ خاصة ‬

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصيبي موافقته بالسماح للمستثمرين بإقامة مسالخ على أراضيهم الخاصة وذلك بسبب توسع المدن وزيادة عدد السكان والحاجة الماسة الى زيادة المسالخ بجميع المدن , ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في إقامة مثل هذه المشاريع تحت اشراف مباشر من الامانات والبلديات وفق الضوابط الفنية للمسالخ الأهلية واللائحة التنفيذية لفحص اللحوم.‬

فيما أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص دعوته للقطاع الخاص للاستثمار بإنشاء مسالخ في أراضيهم الخاصة مما يدعم توفير خدمة لأهالي مكة المكرمة وللحجاج والمعتمرين ، وأوضح معالية على اهمية توزيع نقاط الذبيح في جميع ارجاء مكة المكرمة. وأن أمانة العاصمة المقدسة على استعداد تام لتوفير الخدمات الفنية والمعلومات للمستثمرين التي تساعدهم لإقامة مشاريهم الاستثمارية لتذليل التحديات التي تواجههم في إقامة مشاريهم الاستثمارية