علاج جديد للسعات قنديل البحر السام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توصل باحثون إلى ترياق لعلاج لسعات قنديل البحر الأسترالي، الذي يعد أحد أكثر الكائنات سمية على وجه الأرض. وقال باحثون من جامعة سيدني في بيان أمس إن الترياق الجديد يحجب الأعراض خلال 15 دقيقة من حدوث اللسعات، وذلك بمساعدة أساليب التعديل الجيني.

يشار إلى أن قنديل البحر الأسترالي لديه من الأهداب نحو 60، كل منها مزود بملايين من الكلابات المجهرية المليئة بالسم، ويمكن أن ينمو طوله إلى ثلاثة أمتار. وتتسبب لسعة واحدة من هذا القنديل في موت معظم الخلايا في عضو بالجسم أو نسيج ما، وإذا كانت جرعة السم كبيرة بما يكفي، فسوف تؤدي إلى السكتة القلبية أو حتى الموت في غضون دقائق. ويحوي كل قنديل من هذا النوع سما يكفي لقتل أكثر من 60 شخصا.