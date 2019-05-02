سقوط نيبالي من أعلى سادس قمة في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتمندو

لقي متسلق نيبالي حتفه بعد ما سقط من على أعلى سادس قمة في العالم أثناء إصلاحه حبالا، فيما تعد أول حالة وفاة في موسم التسلق خلال الربيع في الهيمالايا.

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وقال المسؤول بشركة إيفرست باريوار تريكس موراري شارما «انزلق وسقط في فجوة عميقة الاثنين الماضي»، وأضاف «لقد كان يصلح هو وأربعة آخرون الحبال من أجل مجموعة تتألف من متسلقين من ألمانيا وأمريكا».

وأوضح أن الفريق كان يحاول انتشال الجثة من على عمق 50 مترا، ولكن الطقس السيء أعاق جهوده.

يذكر أن المئات من المتسلقين يحاولون تسلق قمة إيفرست وقمم الهيمالايا الأخرى خلال هذا الموسم الذي يستمر خلال مايو.