اخبار السعوديه

سقوط نيبالي من أعلى سادس قمة في العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتمندو

لقي متسلق نيبالي حتفه بعد ما سقط من على أعلى سادس قمة في العالم أثناء إصلاحه حبالا، فيما تعد أول حالة وفاة في موسم التسلق خلال الربيع في الهيمالايا.

Advertisements

وقال المسؤول بشركة إيفرست باريوار تريكس موراري شارما «انزلق وسقط في فجوة عميقة الاثنين الماضي»، وأضاف «لقد كان يصلح هو وأربعة آخرون الحبال من أجل مجموعة تتألف من متسلقين من ألمانيا وأمريكا».

وأوضح أن الفريق كان يحاول انتشال الجثة من على عمق 50 مترا، ولكن الطقس السيء أعاق جهوده.

يذكر أن المئات من المتسلقين يحاولون تسلق قمة إيفرست وقمم الهيمالايا الأخرى خلال هذا الموسم الذي يستمر خلال مايو.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط نيبالي من أعلى سادس قمة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا