السعودية | حكاية استقبال مميز لرمضان.. أهل مكة أدرى بـ"الشعبنة"

شكرا لقرائتكم حكاية استقبال مميز لرمضان.. أهل مكة أدرى بـ"الشعبنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتفي أهالي مكة المكرمة بأهازيج شعبية منها "هلت ليالي رمضان"، وذلك بيوم "الشعبنة"، في عادة تراثية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتحيي الأسر المكية خلال هذه الأيام تلك العادة وسط العديد من العادات والتقاليد الحجازية.

وذكر عبدالعزيز الهذلي أن أهالي مكة المكرمة يقيمون الشعبنة خلال شهر شعبان، تناقلتها الأهالي منذ القدم في عادة سنوية، عبر إرث شعبي وتراثي قديم، ولا يزال الشباب يتمسكون بها كعادة اجتماعية، رغم مغريات الحياة والحداثة العصرية.

من جهته، لفت أحمد العتيبي إلى أن "هناك بعض الأسر استغلت انتهاء الاختبارات النهائية في الذهاب إلى الحدائق والمنتزهات للتنزه، وإحياء عادة الشعبة بتناول الأكلات الشعبية والألعاب القديمة، وسط ممارستهم للفنون الشعبية الحجازية مثل فن المزمار، حتى ساعات الصباح الأولى".

وقال نائب رئيس مركز حي المسفلة بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة العميد الدكتور محمد المنشاوي: "الشعبنة هي عادة مكية اجتماعية ترتبط بشهر شعبان، ولا يمكن التنازل عنها، خصوصاً أنها تجمع الأهل والأصدقاء الذين لم يجتمعوا منذ وقت طويل، وتكون في الغالب في آخر شهر شعبان، يقيمها العديد من أهالي مكة المكرمة".