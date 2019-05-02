محمد بن مسعود - الدمام - دعت الراغبات في التقديم للاطلاع على الشروط.. يبدأ الأحد ويستمر 5 أيام أعلنت جامعة الملك سعود، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للنساء بمرتبة "معيد"؛ لشَغلها بكوادر سعودية مؤهلة؛ وذلك للعمل بمعهد ريادة الأعمال بالجامعة. وأهابت الجامعة بجميع الراغبات في التقديم على الوظائف، الاطلاعَ على المؤهلات والشروط المطلوبة بزيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa؛ مشيرة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 30/ 8/ 1440هـ ويستمر خمسة أيام. وظائف للنساء بمرتبة "معيد" في معهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-02 أعلنت جامعة الملك سعود، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للنساء بمرتبة "معيد"؛ لشَغلها بكوادر سعودية مؤهلة؛ وذلك للعمل بمعهد ريادة الأعمال بالجامعة. وأهابت الجامعة بجميع الراغبات في التقديم على الوظائف، الاطلاعَ على المؤهلات والشروط المطلوبة بزيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa؛ مشيرة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 30/ 8/ 1440هـ ويستمر خمسة أيام. Advertisements 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 11:17 AM دعت الراغبات في التقديم للاطلاع على الشروط.. يبدأ الأحد ويستمر 5 أيام دعت الراغبات في التقديم للاطلاع على الشروط.. يبدأ الأحد ويستمر 5 أيام أعلنت جامعة الملك سعود، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للنساء بمرتبة "معيد"؛ لشَغلها بكوادر سعودية مؤهلة؛ وذلك للعمل بمعهد ريادة الأعمال بالجامعة. وأهابت الجامعة بجميع الراغبات في التقديم على الوظائف، الاطلاعَ على المؤهلات والشروط المطلوبة بزيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa؛ مشيرة إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 30/ 8/ 1440هـ ويستمر خمسة أيام. ، وظائف للنساء بمرتبة "معيد" في معهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود ،

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